На первую цифровую перепись населения в России потратят 33 млрд рублей

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). На грядущую всероссийскую перепись населения государство потратит более 33 млрд рублей. Заметную часть затрат на мероприятие займет внедрение цифровых технологий. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Росстата Павел Малков.

Трансляцию, посвященную первой цифровой переписи, показали журналистам в рамках пресс-конференции Татарстанстата.

«Общий бюджет переписи на все годы составляет не многим более 33 млрд рублей. Из этой сметы почти половина — фонд оплаты труда. Четверть этой суммы уйдет на цифровые технологии, это и техника, и планшеты, и Big Data», — отметил Малков.

Он уточнил, что на планшеты, которые раздадут переписчикам для занесения данных, государство потратит порядка 6,7 млрд рублей.

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