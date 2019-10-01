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Татар-информ

1 октября 2019, 13:27

Общество

Отделение пенсионного фонда по РТ запустило горячую линию по вопросам пенсионного обеспечения

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Общество

Отделение пенсионного фонда по РТ запустило горячую линию по вопросам пенсионного обеспечения

Вопросы назначения, индексации, перерасчета и выплаты пенсии гражданам можно задать до 16:00 по номеру 8-800-100-26-17.

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Отделение Пенсионного фонда по РТ открыло бесплатную горячую линию по вопросам, касающимся пенсионного обеспечения. Акция приурочена к декаде пожилого человека. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщила заместитель управляющего ОПФР по РТ Елена Горюнова. 

«Любой гражданин, проживающий в Республике Татарстан, может бесплатно позвонить по этому номеру и получить консультацию наших специалистов из Отделения пенсионного фона Республики Татарстан», — рассказала спикер. 

Специалистам можно задать вопросы по назначению, индексации, перерасчета и выплаты пенсии гражданам сегодня до 16:00 по номеру 8-800-100-26-17.

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