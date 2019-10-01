Педагог из Лениногорского района стала победителем конкурса «Сельский учитель – 2019»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Победителем конкурса «Сельский учитель — 2019» признана учитель начальных классов Урмышлинской основной школы Лениногорского района РТ Зульфия Хисамова, сообщает пресс-служба Минобра РТ.

«В татарской гимназии № 2 им. Шигабутдина Марджани г. Казани прошел заключительный этап конкурса „Сельский учитель — 2019“», — говорится в сообщении.

Второе место занял учитель физики Новокинерской средней школы Арского района Тагир Сагигуллин, а третье место разделили учитель английского языка Муслюмовской средней школы Зиля Мухаметова и учитель русского языка и литературы Терсинской средней школы Агрызского района Лейсания Мусина.

В финале десять педагогов, которые прошли второй этап, должны были дать открытые уроки в реальных условиях.

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