Уникальный проект «Кино+Театр» оживит на большом экране спектакли Камаловского театра

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Татарстане благодаря уникальному проекту «Кино+Театр» на большом экране «оживут» легендарные спектакли Камаловского театра, которых уже нет в репертуаре. У зрителей будет возможность не только посмотреть видеозапись лучших постановок, ставших классикой татарского театра, но и пообщаться с актерами, которые играли в них главные роли. Об этом сообщает пресс-служба «Татаркино».



Директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова и директор ТГАТ им. Г. Камала Ильфир Якупов шутливо назвали проект «Кино+Театр» «рожденным в абсолютной любви».



Сегодня успешно реализуется работа по профессиональной видеозаписи, титрованию на русский язык и лицензированию спектаклей в Камаловском театре. Как отметил Ильфир Якупов, кропотливая работа в этом направлении велась на протяжении двух лет.



По словам Миляуши Айтугановой, идея показа видеозаписей лучших театральных постановок в районах вызвала большой интерес. Планируется, что проект первоначально стартует в Казани. В течение двух месяцев каждое воскресенье в кинотеатре «Мир» будут проходить видеопоказы спектаклей на татарском языке с русскими субтитрами и встречи с актерами Камаловского театра. На данный момент отобрано восемь спектаклей, готовых к трансляции, которые идут на татарском языке с русскими субтитрами.



Проект «Кино+Театр» стартует 6 октября со знаменитой постановки режиссера Марселя Салимжанова по произведению Туфана Миннуллина «Старик из деревни Альдермеш».



В последующие выходные на суд зрителей будут представлены спектакли «Кукольная свадьба», «Любовь бессмертная», «Галиябану», «Мулла», «Перстень», «Свет моих очей». Завершится акция 24 ноября показом постановки Фарида Бикчантаева «Люстра».

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