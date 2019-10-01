В Нижнекамске 11-летний ребенок получил тяжелые травмы, выпав из окна с восьмого этажа

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске тяжелые травмы получил 11-летний ребенок, который выпал из окна квартиры на восьмом этаже. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«30 сентября в Нижнекамске из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже дома по улице Сююмбике, выпал 11-летний ребенок. В настоящее время ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице», – рассказал агентству Шептицкий.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Уже установлено, что в момент трагедии ребенок находился дома один.

По данным источника агентства, у ребенка травмы рук, ног, таза, внутренних органов, ушиб головного мозга



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