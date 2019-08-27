Пенсионеров Татарстана обучают профессиям флориста, повара и ландшафтного дизайнера

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В течение 2019 года на обучение через службы занятости направили около 60 человек пенсионного возраста. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В целом в течение этого года мы из числа пенсионеров отправили 60 человек целевой аудитории по таким специальностям: оператор ЭВМ, флорист, повар, оператор котельной, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, также представители кадровой службы и администратор делопроизводства и в электронном документообороте», — рассказала спикер.

Также Эльмира Зарипова заключила, что за 2016 – 2018 годы на обучение были направлены 412 человек пожилого возраста.

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