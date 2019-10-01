Эльмира Зарипова поздравила с юбилеем и Днем пожилых людей одинокую казанскую пенсионерку

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова навестила казанскую пенсионерку Галину Ивановну Рейтер и поздравила ее с 80-летним юбилеем и Международным днем пожилых людей.

«Так совпало, что в день пожилого человека ваш юбилей. У вас замечательный трудовой стаж — вы проработали на благо республики Татарстан 41 год. В следующем году 100-летие ТАССР. Представляете, вы прошагали в ногу с республикой более 40 лет!» — обратилась к пенсионерке Эльмира Зарипова.

Министр также пожелала Галине Ивановне активного долголетия, душевного спокойствия и крепкого здоровья.

«У меня слезы радости на глазах — за 80 лет я даже ни разу не отмечала день рождения, никогда не было столько гостей и внимания. Это для меня очень неожиданно», — рассказала Галина Ивановна.

Пенсионерка поделилась, что благодарна органам соцзащиты, работники которой всегда к ней очень внимательны, помогают по дому, приносят свежие продукты и справляются о здоровье. «Благодаря им я не чувствую себя одинокой», — заявила она.

Галина Ивановна — инвалид второй группы. Она работала на компрессорном заводе и на заводе «Точмаш». Сейчас живет одна, муж умер в 2012 году от инфаркта, сын — два года назад от инсульта. Из родственников ее навещает только семья внука, отметила начальник отдела соцзащиты Ново-Савиновского района Марина Горева.

«В Татарстане, как и в целом по России, мы наблюдаем тенденцию увеличения доли пожилых в структуре населения. Если сегодня каждый четвертый житель является пожилым, то к 2030 году — каждый третий, проживающий в республике, перешагнет рубеж трудоспособного возраста», — рассказала глава Минтруда РТ.

По ее словам, это ставит новые задачи перед системой соцзащиты и здравоохранения. С одной стороны — это создание системы долговременного ухода для тех, кто не может себя обслужить, с другой — развитие досуговых центров и клубов для активного долголетия. Также важна профилактика заболеваний и своевременная диспансеризация, добавила Эльмира Зарипова.

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