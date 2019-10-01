WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

1 октября 2019, 12:34

Общество

Бальные танцы и атомная подводная лодка: что показали Минниханову в Союзе ветеранов РТ

Рекомендуем

Общество

Бальные танцы и атомная подводная лодка: что показали Минниханову в Союзе ветеранов РТ

Фото: Рамиль Гали

В День пожилых людей Рустам Минниханов передал в музей ветеранов Татарстана орден «Доблесть».

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Сегодня в рамках празднования Дня пожилых людей Президент РТ Рустам Минниханов посетил Республиканскую общественную организацию ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ». Председатель комитета Союз ветеранов РТ, генерал-майор Ахат Юлашев вручил гостю высший орден Российского Союза ветеранов «Доблесть». Свою награду Рустам Минниханов решил передать музею истории ветеранского движения Татарстана.

«Музей истории ветеранского движения Татарстана посещают школьники, ну а мы рассказываем, как была создана наша организация. В следующем году Союз ветеранов РТ отметит свое 55-летие. В России у ветеранов нет такого центра, как в Татарстане», — рассказал корреспонденту «Татар-информ» Ахат Юлашев.

Собеседник отметил, что, когда 20 лет назад он только начинал работать в ветеранском движении, у организации не было отдельного помещения и все сидели в одной комнате. Год назад по поручению Президента РТ Союзу ветеранов РТ был отдан в здании ДОСААФ целый этаж. Тогда же были выделены средства на ремонт и приобретение мебели, спортивного инвентаря и другого оборудования.

«Сегодня мы показали Президенту наш центр, где ветераны республики проводят свой досуг и общаются. Когда он зашел к волонтерам, то был очень рад, что молодежь так близка к пожилым людям и помогает им. Также мы показали Президенту РТ, как отдыхаем. Для этого у нас есть специальная комната психологической разгрузки. Бывает, ветеран тоскует, ведь он живет один. Тогда он приходит сюда на сеанс психологической релаксации. Также у нас работают оздоровительные и спортивные группы», — отметил Юлашев. 

Рустам Минниханов посмотрел номера художественной самодеятельности ветеранов. Особенно ему понравились бальные танцы. Пенсионерки выступили перед гостем в длинных вечерних платьях, которые сшили сами. Также гость побывал в кружках компьютерной грамотности, кройки и шитья «Серебряная игла», на занятии физкультурной группы. Кроме того, для ветеранов здесь работает кабинет психологической разгрузки, библиотека, комната досуга, социальная парикмахерская, бильярд.

Здесь пожилые люди могут получить бесплатную юридическую помощь. Президент РТ вручил ветеранской организации сертификат на приобретение оборудования на 300 тысяч рублей и поздравил собравшихся с праздником. Также гость побывал в кабинете Морского собрания РТ, где собрана вся история, связанная с военными кораблями республики. Здесь внимание Президента РТ привлек макет самой большой атомной подводной лодки в мире.

«Очень рад, что на базе ДОСААФ есть возможность для встреч и досуга ветеранов. Здесь каждый может найти занятие по душе. Я поздравляю всех с Днем пожилых людей. У вас есть целая история. На вашем примере нужно воспитывать подрастающее поколение», — сказал Рустам Минниханов.

Республиканская общественная организация ветеранов «Союз ветеранов РТ» была образована в 1965 году, с 2001 года ее председателем является Ахат Гайнулович Юлашев. Союз ветеранов РТ сегодня объединяет 72,5 тыс. ветеранов и имеет в составе 39 ветеранских организаций районов и городов республики, 13 ассоциированных ветеранских организаций. Районные ветеранские организации объединены с ветеранскими организациями пенсионеров.

Главной задачей организации является защита социально-экономических, политических, трудовых, личных прав и интересов ветеранов. Здесь работают патриотические клубы «Боевая слава» и «Боевые подруги», которые проводят мероприятия, посвященные памятным датам воинской славы России, в которых участвуют ежегодно около пяти тысяч учащихся.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Военком РТ: На военную службу отправим 80% призывников с высшим и средним профобразованием
Новости дня
13:01
В Нижнекамске 11-летний ребенок получил тяжелые травмы, выпав из окна

По факту трагедии начата доследственная проверка.

12:53
В республиканской переписи населения будут участвовать 10 тыс. специалистов

В Татарстанстате начали годовой отсчет до цифровой переписи населения-2020.

12:48
Более 250 детей в Татарстане получат бесплатные «расходники» для инсулиновых помп

Инсулиновая помпа позволяет непрерывно вводить инсулин при лечении сахарного диабета, имитируя работу поджелудочной железы здорового человека.

12:47
В Казани задержали мужчину, который обокрал уснувшего в баре друга и пропивал деньги в соседнем кафе

Росгвардейцы задержали ранее судимого жителя Зеленодольска и передали сотрудникам полиции.

12:46
Военком РТ: На военную службу отправим 80% призывников с высшим и средним профобразованием

По всей России стартовала осенняя призывная кампания.

12:38
Эльмира Зарипова поздравила с юбилеем и Днем пожилых людей одинокую казанскую пенсионерку

Министр труда, занятости и соцзащиты навестила Галину Рейтер.

12:34
Бальные танцы и атомная подводная лодка: что показали Минниханову в Союзе ветеранов РТ

В День пожилых людей Рустам Минниханов передал в музей ветеранов Татарстана орден «Доблесть».

12:29
Прокуратура проверит деятельность фитнес-центра в Челнах, в бассейне которого чуть не утонул ребенок

Семилетний мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

12:28
В рамках нацпроекта «Демография» в РТ внедрят систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

К концу этого года услуга долговременного ухода за пожилыми и инвалидами будет действовать в семи районах Татарстана.

12:24
В Татарстане подсчитали, сколько пятерок и двоек ежедневно получают школьники

Каждый день в системе Электронного образования ставится около 400 тысяч пятерок, а двоек — почти в 13 раз меньше.

12:10
Федерация профсоюзов РТ приглашает на «Дни открытых дверей» с 30 сентября по 4 октября

Граждане могут получить бесплатные консультации по вопросам трудового, пенсионного законодательства, законодательства по охране труда.

12:04
Обращения к Гузель Удачиной в сфере медицины чаще всего связаны с лечением редких заболеваний

В минувшем году в Аппарат Уполномоченного по правам ребенка поступило около 140 обращений в части здравоохранения — это 7% от общего количества.

11:55
Несколько домов Казани временно останутся без света 2 октября

Электричество отключат в связи с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

11:41
Иномарка превратилась в груду искореженного металла после столкновения с «КАМАЗом» под Казанью

В результате ДТП, которое произошло сегодня утром в поселке Васильево, пострадал водитель легковушки.

11:34
Корреспондент «Татар-информ» стала дипломантом Всероссийского конкурса «Вызов — XXI век»

Дипломами конкурса отмечены более ста молодых журналистов.

11:25
Талия Минуллина рассказала о переговорах с производителем «умных» памперсов

Компания Drylock Technologies планирует внедрять цифровые технологии в производство гигиенической продукции.

11:24
Сергей Погодин: В Татарстане число уклонистов от службы в армии с каждым призывом уменьшается

В республике примерно 180 человек уклоняются от военной службы.

11:03
Уборщики в казанском аэропорту украли пакет, забытый пассажиркой возле парковки такси

Как объяснили в аэропорту, задержанные мужчины не сотрудники воздушной гавани, а работают в сторонней клининговой компании.

11:02
В Татарстане 75% всех записей к врачам оформляют онлайн

Жители республики активно используют сервисы, разработанные для цифровой трансформации РТ.

10:59
Кадры и поддержка государства: в Казани началась встреча по повышению бизнес-активности в РТ

Участники обсудят вопросы кадрового потенциала, упрощение процедур получения господдержки, инвестиционной привлекательности и бизнес-акселерации.

10:53
Осенью на военную службу призовут около 3,5 тыс. жителей Татарстана

Осенняя призывная кампания началась в республике и продлится до конца декабря.

10:46
Айрат Хайруллин: «Цифра позволяет капитализировать бизнес и сделать его клиентоцентричным»

В международном выставочном центре «Казань Экспо» стартовал цифровой форум IoT&AI World Summit Russia.

10:35
Роспотребнадзор по РТ проведет «горячую» линию по вопросам профилактики гриппа

Телефоны «горячей линии» 238-52-11 и 238-96-84 работают в будние дни с 9 утра до 5 вечера.

10:25
Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 8,49%
10:21
В Казани слышен звук сирен – это проверка систем оповещения при ЧС

В МЧС Татарстана просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и внимательно прослушать сигналы оповещения.

События