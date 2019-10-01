Бальные танцы и атомная подводная лодка: что показали Минниханову в Союзе ветеранов РТ

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Сегодня в рамках празднования Дня пожилых людей Президент РТ Рустам Минниханов посетил Республиканскую общественную организацию ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ». Председатель комитета Союз ветеранов РТ, генерал-майор Ахат Юлашев вручил гостю высший орден Российского Союза ветеранов «Доблесть». Свою награду Рустам Минниханов решил передать музею истории ветеранского движения Татарстана.

«Музей истории ветеранского движения Татарстана посещают школьники, ну а мы рассказываем, как была создана наша организация. В следующем году Союз ветеранов РТ отметит свое 55-летие. В России у ветеранов нет такого центра, как в Татарстане», — рассказал корреспонденту «Татар-информ» Ахат Юлашев.

Собеседник отметил, что, когда 20 лет назад он только начинал работать в ветеранском движении, у организации не было отдельного помещения и все сидели в одной комнате. Год назад по поручению Президента РТ Союзу ветеранов РТ был отдан в здании ДОСААФ целый этаж. Тогда же были выделены средства на ремонт и приобретение мебели, спортивного инвентаря и другого оборудования.

«Сегодня мы показали Президенту наш центр, где ветераны республики проводят свой досуг и общаются. Когда он зашел к волонтерам, то был очень рад, что молодежь так близка к пожилым людям и помогает им. Также мы показали Президенту РТ, как отдыхаем. Для этого у нас есть специальная комната психологической разгрузки. Бывает, ветеран тоскует, ведь он живет один. Тогда он приходит сюда на сеанс психологической релаксации. Также у нас работают оздоровительные и спортивные группы», — отметил Юлашев.

Рустам Минниханов посмотрел номера художественной самодеятельности ветеранов. Особенно ему понравились бальные танцы. Пенсионерки выступили перед гостем в длинных вечерних платьях, которые сшили сами. Также гость побывал в кружках компьютерной грамотности, кройки и шитья «Серебряная игла», на занятии физкультурной группы. Кроме того, для ветеранов здесь работает кабинет психологической разгрузки, библиотека, комната досуга, социальная парикмахерская, бильярд.

Здесь пожилые люди могут получить бесплатную юридическую помощь. Президент РТ вручил ветеранской организации сертификат на приобретение оборудования на 300 тысяч рублей и поздравил собравшихся с праздником. Также гость побывал в кабинете Морского собрания РТ, где собрана вся история, связанная с военными кораблями республики. Здесь внимание Президента РТ привлек макет самой большой атомной подводной лодки в мире.

«Очень рад, что на базе ДОСААФ есть возможность для встреч и досуга ветеранов. Здесь каждый может найти занятие по душе. Я поздравляю всех с Днем пожилых людей. У вас есть целая история. На вашем примере нужно воспитывать подрастающее поколение», — сказал Рустам Минниханов.

Республиканская общественная организация ветеранов «Союз ветеранов РТ» была образована в 1965 году, с 2001 года ее председателем является Ахат Гайнулович Юлашев. Союз ветеранов РТ сегодня объединяет 72,5 тыс. ветеранов и имеет в составе 39 ветеранских организаций районов и городов республики, 13 ассоциированных ветеранских организаций. Районные ветеранские организации объединены с ветеранскими организациями пенсионеров.

Главной задачей организации является защита социально-экономических, политических, трудовых, личных прав и интересов ветеранов. Здесь работают патриотические клубы «Боевая слава» и «Боевые подруги», которые проводят мероприятия, посвященные памятным датам воинской славы России, в которых участвуют ежегодно около пяти тысяч учащихся.

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