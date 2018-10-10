В рамках нацпроекта «Демография» в РТ внедрят систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В рамках национального проекта «Демография» в Татарстане создадут систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Об этом рассказала министр труда и соцзащиты в Татарстана Эльмира Зарипова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В рамках системы долговременного ухода республика участвует в пилотном проекте, мы направляем значительные средства на реализацию, обучение. Эту систему будем развивать в три этапа. В этом году войдут семь районов. Мы начали работать там, где у нас развита геронтологическая помощь, где есть специалисты-гериатры в системе здравоохранения, и там где подготовлена система социальных служб», — сообщила Эльмира Зарипова.

Услугами по долговременному уходу к концу года в Татарстане должны быть охвачены 1 тыс. 638 человек (8% от числа пожилых, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в республике).

Сегодня расширен перечень социальных услуг, предоставляемых в рамках долговременного ухода:

— 18 социально-бытовых услуг (проведение частичного туалета тела, полное купание в постели, позиционирование в кровати, сопровождение на прогулку и т.д.);

— 13 услуг в рамках социального сопровождения (содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, проведении реабилитационных мероприятий, получении бесплатной юридической помощи и т.д.);

— социально-психологический патронаж;

— услуги по консультированию родственников пожилых по вопросу организации жилого пространства с учетом имеющихся у пожилого ограничений жизнедеятельности.

В рамках системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами увеличено количество паллиативных и гериатрических коек. Внедрены мобильные бригады, услуги сиделок, школы ухода за пожилыми и инвалидами и приемные семьи для пожилого человека.

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