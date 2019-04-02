В Татарстане подсчитали, сколько пятерок и двоек ежедневно получают школьники

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстанские школьники ежедневно получают порядка 400 тысяч пятерок. Такую цифру назвал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информ».

«Ежедневно в системе Электронного образования ставится около 400 тысяч пятерок, а двоек ежедневно ставится в Татарстане 32 тысячи. Каждый день 32 тысячи двоек в среднем получают наши школьники, это каждый 81-й ученик», — сказал глава республиканского ведомства.

Эти сведения необходимы, чтобы изучить, где и какие ученики наилучшим образом усваивают материал. Хайруллин подчеркнул, что нельзя судить о результатах только по оценкам и баллам на ЕГЭ. Тем не менее эти данные нужны для принятия управленческих решений.

Сегодня в международном выставочном центре «Казань Экспо» стартовал цифровой форум IoT&AI World Summit Russia. Айрат Хайруллин стал одним из почетных гостей, открывающих саммит, после чего пообщался с журналистами.

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