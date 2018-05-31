Таткнигоиздат представит на международной выставке в Ташкенте свои лучшие издания

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Ташкенте со 2 по 4 октября впервые пройдет I Международная книжная выставка-ярмарка, в которой примет участие Татарское книжное издательство, сообщает пресс-служба издательства.



Таткнигоиздат представит в «Узэкспоцентре» лучшие образцы татарской классической прозы, детские издания, историческую и краеведческую литературу. В их число вошли последние книжные новинки: роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», исторический роман – вторая книга трилогии «Повелительницы Казани» – «Гаухаршад», мифические персонажи из детской книги «Татарская мифология для детей», история и культура булгар «Булгарская цивилизация на Волге» и многое другое.

Ташкентская международная книжная выставка-ярмарка является большим культурно-просветительским мероприятием, направленным на пропаганду книги и чтения, поддержку и развитие литературного наследия.



Посетители ярмарки смогут ознакомиться с продукцией отечественных и зарубежных издательств, встретиться и пообщаться с писателями, поэтами, иллюстраторами, а также принять участие в тематических семинарах, тренингах и мастер-классах.

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