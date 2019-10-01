В Казани задержали мужчину, который обокрал уснувшего в баре друга и пропивал деньги в соседнем кафе

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Казани задержали ранее судимого жителя Зеленодольска, который обокрал уснувшего в баре приятеля и пошел пропивать деньги в кафе по соседству. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Поздно ночью наряд УВО по Казани, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в круглосуточном баре, расположенном в одном из домов на улице Фрунзе, сработала кнопка тревожной сигнализации», – рассказали в управлении.

Уже через три минуты у кафе были бойцы Росгвардии. На месте удалось установить, что один из посетителей уснул за столом, а когда очнулся заметил, что кто-то украл его мобильник и банковскую карту. При просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что обокрал парня его приятель, с которым они вместе выпивали. На кадрах видно, как мужчина достает из карманов уснувшего друга телефон и карту и уходит.

Получив приметы злоумышленника, росгвардейцы приступили к его поискам. Задержать мужчину удалось в кафе по соседству, где он решил продолжить вечер. Им оказался ранее судимый житель Зеленодольска. Злоумышленника передали полицейским для дальнейшего разбирательства.



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