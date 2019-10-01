Власти Набережных Челнов попросили застройщика не затягивать со сдачей нового бассейна

(Набережные Челны, 1 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Власти Набережных Челнов попросили застройщика сдать строящийся бассейн пораньше. Предложение прозвучало во время утреннего объезда строящихся спортивных объектов мэром Автограда Наиля Магдеева.

Одноэтажный спортивный объект стоимостью 277 млн рублей получил прописку между школой № 19 и гимназией № 77. Раньше на этом месте располагалось футбольное поле. Журналисты во время обхода спросили у мэра Челнов Наиля Магдеева, стоило ли убирать один объект, вместо него строить другой? На что глава Автограда заметил, что состояние футбольного поля было далеко от совершенства. Оно представляло собой практически необустроенный кусок земли с травой и кривыми воротами. Вместо него на территории школы обустроена спортплощадка, приспособленная для игры в футбол. Бассейна же в этой части города нет. Его смогут посещать как учащиеся двух школ, так и другие челнинцы.

По проекту бассейн будет оснащен взрослой чашей с шестью дорожками — 2,3 метра шириной и 25 метров длиной. Также появится детская чаша размером шесть на десять метров. Вдоль плавательных дрожек установят трибуны на 50 мест. Посещаемость бассейна составит около 600 человек в сутки. Но, как заметил Магдеев, наверняка загруженность нового объекта будет выше. «Я сам плаваю иногда в бассейне "Альбатрос", там с семи утра народ уже подтягивается. И практически всегда многолюдно», — заметил глава города.

Магдеев также отметил, что Набережным Челнам катастрофически не хватает объектов физкультуры и спорта. Обеспеченность одна из самых низких в Татарстане. «У нас в городе за короткое время открылось 44 новых современных крупных предприятия, на которых трудятся молодые, здоровые люди. Но они не могут жить только работой. Город должен обеспечивать население современной инфраструктурой, в том числе и спортивной. Благодаря руководству республики Автоград стал наращивать потенциал в этой части. И этот бассейн тому доказательство», — пояснил важность происходящего челнинский руководитель.

Во время обхода возник вопрос по срокам сдачи объекта в эксплуатацию. Представитель застройщика сообщил, что основные работы будут завершены в декабре текущего года, но из-за особенностей технологического характера окончательный срок сдачи бассейна ожидается в апреле 2020 года. Такой ответ не устроил Магдеева.

«У нас школы, в которых также предусмотрены две чаши для занятий плаванием, сдаются за десять месяцев. А у вас, получается, строительство бассейна занимает такой же срок. Многовато! Я попрошу ускорить работы, но, разумеется, без ущерба качеству исполнения заказа», — сказал глава Автограда.

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