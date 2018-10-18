Обращения к Гузель Удачиной в сфере медицины чаще всего связаны с лечением редких заболеваний

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Чаще всего в сфере медицины Уполномоченному по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной поступают обращения, касающиеся лечения редких орфанных заболеваний и лекарственного обеспечения. Также казанцев волнуют вопросы отказа от туберкулинодиагностики — реакции Манту и Диаскинтеста, а также обеспечения материалами к инсулиновой помпе, рассказала омбудсмен.

«Ежегодное количество обращений, которое к нам поступает по вопросам здравоохранения, незначительное. В прошлом году к нам поступило около 140 обращений — это 7% от общего количества. По итогам 9 месяцев 2019 года мы не ждем серьезного роста вопросов по данной тематике», — отметила Удачина.

Она добавила, что приемы граждан в аппарате проходят регулярно, однако ввиду небольшого количества обращений встречу с представителями Минздрава в этом году организовали впервые. В ней также приняли участие первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев и замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

«Почему интерес к такому формату — потому что он, на наш взгляд, является одним из наиболее эффективных. У меня есть возможность не просто выслушать жалобу, обращение или проблему, с которой обратился человек, но есть и возможность сразу с представителями тех органов, которые занимаются реализацией прав детей, выйти на какие-то решения и сразу помочь», — заключила Уполномоченный по правам ребенка в РТ.

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