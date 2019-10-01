Иномарка превратилась в груду искореженного металла после столкновения с «КАМАЗом» под Казанью

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Иномарка «ДЭУ» превратилась в груду искореженного металла после столкновения с «КАМАЗом» под Казанью. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали свидетели аварии.

«Авария произошла утром в Васильево. Судя по всему, иномарку занесло на повороте, и она врезалась в грузовик. Водитель иномарки разбил голову, но сам выбрался из автомобиля», – рассказали очевидцы.

От удара легковой автомобиль развернуло поперек дороги, и он стал напоминать искореженную груду металла. Что стало причиной ДТП, предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.





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