Несколько домов Казани временно останутся без света 2 октября

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Завтра, 2 октября, в ряде домов Казани временно отключат электричество, сообщает пресс-служба мэрии.

С 8 утра до часов вечера электричества не будет в Авиастроительном районе по ул. Айдарова, 7, ул. Максимова, 34/24 (городская больница № 11), ул. Симонова, 6, 37а (детский сад № 404).

В Вахитовском районе электроэнергию отключат с 8 утра до 5 вечера по адресам: ул.Островского, 59, ул.Петербургская, 30, 32/13.

В Кировском районе отключат свет 8.00 до 20.00 по ул.Зилантовская, 18 и ул.Сажинова, 3.

В Ново-Савиновском районе домов с 8.00 до 17.00 останутся без света жители по адресам: пр.Амирхана, 2, 2а, 6, пр.Ямашева, 74, 76.

С 8.00 до 18.00 света не будет в Приволжском районе по адресам: ул.Гарифьянова, 25, 28, 34, 36, 38, 40, 42, ул.Братьев Касимовых, 6, ул.Абубекира Терегулова, 10, 10а, а также в домах частного сектора поселка Мирный по улицам 2-я Рубежная, 3-я Рубежная, 4-я Рубежная, 5-я Давликеевска, 5-я Новосельская, 5-я Рубежная, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 12-я Новосельская, Рубежная.

В Советском районе с 8 утра до 6 вечера без света останутся дома поселка Вознесенское по улицам Бишек, Верная, Вишневая, Вознесенская, Дуслар, Камская, Карлыгач, Нардуган, Парканат, Профсоюзная, Радужная, Тузганак, Якташлар.

В поселке Константиновка свет отключат с 9.00 до 18.00 по улицам Беловежская, Белоозерская, Вересковому переулку, улице Извилистая, Извилистому переулку, улицам Изумрудная, Казанская, Лесная, Малахитовая, Овражному переулку, улице Привольная. С 8 утра до 6 вечера планируется отключить свет в поселке Привольный по улицам Икмякле, Ореховая и Уракчи.

Электричество отключат в связи с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

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