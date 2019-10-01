Более 500 ветеранов Казани примут участие в торжестве в КДК имени Ленина

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Около 500 ветеранов – жителей зрелого возраста – примут участие 2 октября в праздничной программе «Пусть осень жизни будет золотой…», которая состоится в КДК имени В. И. Ленина. Об этом сообщает администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов РТ.



Перед началом мероприятия в фойе комплекса будет организована бесплатная консультация специалистов различных служб районов. Ветераны смогут получить юридическую консультацию, а также смогут задать вопросы специалистам Пенсионного фонда, отдела социальной защиты, управляющих компаний районов. Также в фойе откроется уникальная выставка кукол в национальных костюмах народов мира.



В концертной программе для любимых бабушек и дедушек в этот день выступят молодые таланты КДК имени В. И. Ленина и лучшие коллективы учреждений дополнительного образования Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.



Поздравить с праздником добра и уважения пожилых жителей районов придут почетные гости – руководство районов, председатели Советов ветеранов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, руководители предприятий и организаций.



По завершении праздничного мероприятия гости получат сладкие подарки от руководства Булочно-кондитерского комбината. Начало праздника запланировано на час дня.

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