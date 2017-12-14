В Татарстане 75% всех записей к врачам оформляют онлайн

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Жителями РТ востребованы электронные сервисы, разработанные в рамках цифровой трансформации республики, в частности, большая часть записей к татарстанским врачам оформляется онлайн, а каждая четвертая семья оплачивает квитанции через портал Госуслуг. Об этом рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин на Всемирном Цифровом Саммите IoT&AI World Summit Russia, который сегодня проходит в Казани.

«У нас 25% домохозяйств, то есть каждая четвертая семья, оплачивает жилищно-коммунальные квитанции на портале Госуслуг. То есть ежедневно 17 тыс. транзакций проходят в электронном виде, 41 млн рублей ежедневно поступает на расчетные счета управляющей компании. Второй пример — электронная запись к врачу. В Татарстане ежедневно 43 тыс. записей происходят в электронном виде — это 75%», — подчеркнул Хайруллин.

Он добавил, республика планирует активнее внедрять цифровые технологии в сферу бизнеса.

«Для населения определенный этап прошли, но есть еще бизнес, у которого есть определенные ожидания. Поэтому цифровая трансформация в республике будет направлена в ближайшее время, в том числе в интересах нашего бизнеса», — отметил Айрат Хайруллин.

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