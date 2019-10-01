Кадры и поддержка государства: в Казани началась встреча по повышению бизнес-активности в РТ

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани началась деловая встреча по улучшению делового климата и бизнес-активности в Татарстане. На встрече присутствуют представители органов власти и бизнеса Татарстана.

Задача этого проекта — выявить проблемы, которые мешают развитию деловой активности в районе. Об этом во время общения с журналистами сообщила и.о. Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Венера Камалова.

«Мы уже полгода проводим большую работу по поручению Президента. Мы проехались по 15 муниципальным районам, встретились с командами глав района, с предпринимателями, спросили у них в режиме глубоких социологических исследований, в чем проблема развития? В чем они видят ограничения», — рассказала Камалова.

Она добавила, что по итогу этой работы выделили 4 направления: кадровый потенциал, упрощение процедур получения государственной поддержки, инвестиционная привлекательность и бизнес-акселерация.

«Как мне сказали руководители здесь, есть такие проблемы, о которых мы знаем — кадров нет. Но есть проблемы, о которых мы не знаем, и именно эти проблемы не дают решать остальные. Моя задача — показать руководителям, чтобы они увидели настоящую проблему», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» эксперт-практик с двадцатилетним опытом в области антикризисного управления Алексей Фатеев.

По итогу участники разработают план по улучшению условий ведения бизнеса в республике. Инициативы озвучат на совете по предпринимательству с присутствием Президента Татарстана Рустама Минниханова 14 октября.

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