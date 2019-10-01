Уборщики в казанском аэропорту украли пакет, забытый пассажиркой возле парковки такси

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В аэропорту Казани уборщики украли пакет, забытый возле парковки такси пассажиркой из Марий Эл, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Казани Казанского ЛУ МВД России на транспорте обратилась жительница Волжска с просьбой найти ее вещи, забытые на стоянке возле одного из терминалов», – рассказали в ведомстве.

Как выяснили полицейские, пассажирка по невнимательности при посадке в такси забыла на стоянке пакет с вещами, в котором находились деньги, банковские карты, документы и телефон. Двое рабочих (55-летний ранее судимый казанец и его 58-летний коллега), которые убирали территорию, увидели пакет и, дождавшись, когда на них никто не будет обращать внимание, забрали его. Деньги они поделили, а остальное выбросили.

Мужчин задержали. Ущерб от действий предприимчивых уборщиков составил 60 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как пояснил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин, задержанные мужчины не сотрудники аэропорта. Они являются работниками сторонней клининговой компании.



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