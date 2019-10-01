Корреспондент «Татар-информ» стала дипломантом Всероссийского конкурса «Вызов — XXI век»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Корреспондент информационного агентства «Татар-информ» Зиля Мубаракшина стала дипломантом Всероссийского конкурса среди молодых журналистов «Вызов — XXI век».

Зиля Мубаракшина отмечена в номинации «Портрет современника». Журналист представила на конкурс материалы: «Прошло 11 лет... А будто все было только вчера»: мать погибшего на войне с Грузией Героя России Раушана Абдуллина вспоминает сына»; «В Китае чая много, но сами китайцы пьют его редко»: студентка из Казани разрушает стереотипы о Поднебесной; «Не старайтесь строить из себя кого-то»: автор «147 свиданий» Радмила Хакова об отношениях в современном мире, рецепте идеального свидания и «семейном Татарстане».

«На федеральном этапе конкурса были получены 558 работ и заявки от 234 средств массовой информации Российской Федерации из 92 городов и других населенных пунктов. Впервые 16 победителям будут вручены золотые медали. Они также будут награждены дипломами Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям», — рассказала координатор конкурса Наталья Полодийчук.

По ее словам, дипломами конкурса отмечены более ста молодых журналистов. Культурную программу церемонии награждения проведут преподаватели и студенты Московского государственного института культуры.

«Вызов — XXI век» — всероссийской конкурс публицистических работ молодых журналистов (до 25 лет), пишущих на социально значимые темы. Работы оцениваются в четырех номинациях: «Вызов — политика и экономика», «Вызов — портрет современника», «Вызов — межнациональные и межконфессиональные отношения», «Вызов — культура и искусство».

Организаторы конкурса: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный пресс-клуб (МПК).

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