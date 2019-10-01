Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 8,49%

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). С 1 октября 2019 года Альфа-Банк улучшает условия по ипотечным кредитам. Теперь клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 8,49%. Ставка на кредиты на первичном рынке снижена на 0,8.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Альфа-Банк уверенно закрепил свои позиции в десятке крупнейших игроков и вошел в топ-5 ведущих банков по объему ипотечных кредитов. С начала 2019 года ипотечный портфель Альфа-Банка увеличился более чем на 90% и на 1 сентября 2019 года составил более 67 млрд руб. Доля рынка Альфа-Банка по объему выдач ипотеки по итогам июля достигла 3,05%.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/mortgage/.

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