Айрат Хайруллин: «Цифра позволяет капитализировать бизнес и сделать его клиентоцентричным»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани проходит III Всемирный цифровой саммит по Интернету вещей и искусственному интеллекту, который, по словам министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрата Хайруллина, ориентирован на бизнес, потому что цифра сегодня — это инструмент, позволяющий его капитализировать и сделать клиентоцентричным. Об этом министр сказал на открытии всемирного цифрового форума IoT&AI World Summit Russia.

«Два насыщенных дня на полях форума дадут внутренний инсайт тех перспективных компаний, что есть в бизнесе. Саммит, который проходит, скорее про бизнес, а цифра как некий инструмент, позволяющий бизнес капитализировать и сделать его клиентоцентричным, успешным и правильно масштабированным» , — отметил Айрат Хайруллин.

На инфраструктуру проекта не было потрачено денег из бюджета РТ, отметил министр.

Сегодня в международном выставочном центре «Казань Экспо» стартовал цифровой форум IoT&AI World Summit Russia. Ожидается, что всемирное событие в мире Интернета вещей и искусственного интеллекта соберет более 1,5 тыс. делегатов из 25 стран мира.

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