(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Казани слышен звук сирен – это проверка систем оповещения при ЧС. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«1 и 2 октября в целях поддержания в состоянии постоянной готовности технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях или при угрозе их возникновения будут проверены региональные, местные и локальные системы речевого оповещения, в том числе комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС на территории Республики Татарстан», – уточнили в МЧС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 1 и 2 октября на 14 крупных крупных производственных предприятиях Татарстана будет организован запуск в автоматическом режиме локальных систем оповещения через ЕДДС.

Также будут перехвачены теле- и радиосигналы, а в троллейбусах и трамваях пройдет проверка системы информирования населения «ПТV-ТРИОН».



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