Роспотребнадзор по РТ проведет «горячую» линию по вопросам профилактики гриппа

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В период с 1 по 16 октября Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан в преддверии эпидемического сезона по гриппу в рамках Всероссийской «горячей линии» ответит на вопросы по профилактике гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками», — говорится в сообщении.

Телефон «горячей линии»: 238-52-11 и 238-96-84 работает в будние дни с 9 утра до 5 вечера.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что 9 октября жители Агрызского, Елабужского и Менделеевского районов могут получить консультацию специалиста Роспотребнадзора.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.