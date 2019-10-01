Очевидцы сняли на видео полыхающие строительные вагончики в Казани

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Накануне вечером на стройплощадке в Приволжском районе Казани вспыхнули три бытовки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 21.10 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на Баки Урманче на стройплощадке горят бытовки», – рассказали агентству в МЧС РТ.

Через четыре минуты у стройки были пожарные ПСЧ №10, которых встретил охранник объекта и сообщил, что в вагончиках людей нет. На месте выяснилось, что огнем объяты три бытовки.

Чуть больше 15 минут потребовалось огнеборцам, чтобы потушить пожар. В результате огнем были полностью уничтожены два строительных вагончика, и еще один частично обгорел. Площадь пожара составила 50 кв. метров.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования.





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