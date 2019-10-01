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Татар-информ

1 октября 2019, 10:00

Экономика и финансы

В Юдино оборудуют пешеходные дорожки и высадят газон в парке «Аллея славы»

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Экономика и финансы

В Юдино оборудуют пешеходные дорожки и высадят газон в парке «Аллея славы»

На благоустройство парка потратят более 22 млн рублей.

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В поселке Юдино высадят газон и оборудуют пешеходные дорожки в парке Аллея славы. Всего на благоустройство из бюджета РТ потратят более 22 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Концепция развития территории парка «Аллея славы» включает замену покрытий, установку малых форм, работы по устройству пешеходных дорожек с помощью брусчатки и асфальтобетона.

Аллея ветеранов находится в западной части поселка Юдино. С территорией парка граничат физкультурно-оздоровительный комплекс, школа, гостиница, частное и многоквартирное жилье.

В парке высадят газон, организуют цветники и посадят деревья, в том числе сосну, тополь и можжевельник.

Строительство планируют завершить к 30 мая 2020 года.

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