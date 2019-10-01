На видео попали последствия серьезной аварии в Казани, в которой пострадали три человека

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео последствия серьезной аварии в Казани, в которой пострадали три человека. Видеозапись разместили пользователи на страницах в соцсетях.

«ДТП произошло уже поздно вечером на Горьковском шоссе. Тут столкнулись сразу три авто – один автомобиль откинуло на обочину. На место приехали сразу три машины скорой помощи», – рассказали агентству очевидцы аварии.

«В понедельник, 30 сентября, в 22.40 27-летняя женщина-водитель автомобиля "Опель Корса" напротив дома №17 по Горьковскому шоссе, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем "УАЗ" под управлением 61-летнего водителя», – рассказали в Госатвоинспекции Казани.

От удара легковушку отбросило на внедорожник «КИА».

Как сообщили агентству в пресс-службе Минздрава РТ, в результате массового ДТП автоледи получила перелом грудины и на карете скорой помощи была доставлена в больницу. Также в аварии пострадал 27-летний водитель «КИА» - с сотрясением мозга мужчину доставили в 7-ю горбольницу. Еще один пострадавший – 24-летний мужчина – получил закрытый перелом руки, но от госпитализации отказался.







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