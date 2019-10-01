Магазинного вора, находящегося в федеральном розыске, поймали с поличным росгвардейцы в Казани

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Магазинного вора, находящегося в федеральном розыске за кражу, поймали с поличным росгвардейцы в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал тревоги из гипермаркета, расположенного на проспекте Победы. Прибыв к месту срабатывания сигнализации, правоохранители выяснили, что мужчина намеревался покинуть торговый зал с неоплаченными товарами, но был замечен персоналом магазина, который попытался остановить злоумышленника своими силами», – уточнили в управлении.

Работникам магазина не удалось задержать злоумышленника, и тогда они нажали тревожную кнопку. Прибывший экипаж росгвардейцев поймал мужчину. Им оказался 30-летний ранее судимый мужчина, который, к тому же, находился в федеральном розыске за кражу.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.



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