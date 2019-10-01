Брошенный на балкон окурок стал причиной пожара в Челнах, в котором едва не погибла девочка-инвалид

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Брошенный на балкон окурок стал причиной пожара в пятиэтажке в Набережных Челнах, в котором едва не погибла 9-летняя девочка-инвалид. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 10.32 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на втором этаже пятиэтажки в поселке ЗЯБ горит квартира, в которой находится ребенок», – уточнили в МЧС.

На место экстренно прибыли сотрудники ПСЧ № 55, которые обнаружили, что из окна балкона квартиры на втором этаже валит черный дым и видны отблески огня, а из соседнего окна девочка просит о помощи.

Пожарные по лестнице поднялись на балкон и спасли малышку. Ребенка с признаками отравления продуктами горения передали медикам «скорой», которые доставили его в КДМЦ. После осмотра врачами ребенка отпустили.

После осмотра квартиры огнеборцы установили, что очаг возгорания находился на балконе. Мать ребенка рассказала, что оставила дочку, которая является инвалидом детства, дома и отправилась за старшим сыном. Женщина утверждает, что девочка никогда не игралась с огнем, и причиной пожара мог стать окурок – соседи сверху курят.





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