Опрос: Почти половина россиян читает переписки своих близких

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Почти половина (45%) россиян читает переписки своих близких, следует из данных опроса, проведенного Mail.ru Group. Об этом сообщает ТАСС.

Более трети (40%) респондентов признались, что знают пароли от смартфонов и аккаунтов в соцсетях своих партнеров. Вместе с тем 71% опрошенных считает, что каждый человек нуждается в своем личном пространстве.

За своим любимым человеком следят 16% россиян, при этом больше половины (52%) уверены, что это поможет раскрыть обман партнера.

53% опрошенных заявили, что не знают пароли от соцсетей и гаджетов своих детей. Как считает треть респондентов, следить за безопасностью ребенка в Интернете надо до совершеннолетия.

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