Вступившее в силу в России постановление Правительства РФ не запретит курить на балконах

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В России вступил в силу запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях, сообщает РИА Новости.

Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в правила противопожарного режима» было принято 20 сентября. В соответствии с ним открытый огонь запрещено использовать на балконах квартир, общежитий и номеров гостиниц.

При обсуждении новых правил возникли предположения, что новые правила запретят курение на балконе, однако, как объяснили в МЧС РФ, оно по-прежнему разрешено, если не создает угрозы пожарной безопасности.

Запрет касается приготовления шашлыков, запуска петард, розжига свечей и спичек. Если эти нарушения приведут к пожару, виновного оштрафуют на сумму до 5 тыс. рублей.

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