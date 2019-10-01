Штрафы для призывников за неявку в военкомат могут увеличиться в шесть раз

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В России могут в шесть раз повысить штрафы для тех призывников, которые пытаются уклониться от службы в армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерала-лейтенанта Евгения Бурдинского.

«Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно — в шесть раз», — рассказал Евгений Бурдинский.

Так, изменения могут ввести в отношении тех, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы. На сегодняшний день минимальный штраф составляет 500 рублей.

Источник также отметил положительную тенденцию: число уклонистов в стране снижается. Если в 2014 году их было 6 тысяч человек, то сейчас около 1,6 тысяч.

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