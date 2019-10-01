Азнакаевские воспитанники детсадов узнали о редких обитателях заказника «Чатыр-Тау»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Сотрудники заказника «Чатыр-Тау» посетили четыре детских сада города Азнакаево – «Звездочку», «Алтынчэч», «Росинку» и «Рябинку», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
Специалисты подготовили занятия для воспитанников старших и подготовительных групп по теме «Заповедная природа».
Дети узнали о том, какие редкие виды растений и животных встречаются на территории заказника, о значимости диких животных, местах их обитания и повадках.
Ребята поделились своими историями и воспоминаниями о природе, рассказали, как они оказывают помощь птицам и растениям. Далее дети с большим интересом участвовали в викторине, а самые активные получили подарки от ведомства.