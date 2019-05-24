Песошин поздравил ветеранов Татарстана с Международным днем пожилых людей

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил ветеранов республики с отмечаемым сегодня Международным днем пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В своем обращении глава Правительства Татарстана подчеркнул, что этот праздник является не напоминанием о возрасте, а днем выражения общей благодарности за самоотверженный труд, за воспитание молодого поколения, за активное участие в жизни региона и просто днем особого внимания к каждому пожилому человеку.

«Этот день дает возможность каждому члену нашего общества задуматься о судьбах старшего поколения, выразить свою признательность и любовь людям, прошедшим большой жизненный путь, умудренным знаниями и опытом, внесшим неоценимый вклад в развитие страны и республики», – заметил он.

Кроме того, Песошин сказал, что главным богатством страны всегда были люди, «чей человеческий и гражданский подвиг и беззаветная любовь к родной земле являются ориентирами для всех последующих поколений». Несмотря на возраст, многие ветераны продолжают вести активную общественную работу, воздействуя на представителей молодого поколения, добавил Премьер.

«Примите нашу искреннюю признательность и благодарность за то, что вы сделали и продолжаете делать для страны и республики. Мы высоко ценим ваш опыт и мудрость, которые являются для нас опорой в решении важнейших задач социально-экономического развития республики», – заверил глава Правительства РТ.

В завершение своего поздравления Алексей Песошин пожелал ветеранам Татарстана мира, благополучия, долгой и счастливой жизни.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября с 1990 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Он установлен в целях повышения общественной значимости и привлечения внимания к проблемам людей старшего возраста.

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