Минниханов встретится с активом Союза ветеранов РТ и посетит музей ветеранского движения

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в мероприятиях по случаю Международного дня пожилых людей. В числе прочего руководитель республики посетит республиканскую общественную организацию «Союз ветеранов Республики Татарстан» и проведет встречу с ее активом.

Как сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, Рустам Минниханов планирует ознакомиться с работой общественной организации, а также узнать, какие вопросы заботят пожилых людей.

«Президент Татарстана осмотрит помещения Центра досуга и оказания услуг ветеранам, посетит музей ветеранского движения, а также проведет встречу с активом “Союза ветеранов РТ“», – отметила Лилия Галимова.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, на сегодняшний день в республике проживают свыше 3,8 млн человек, из них около 986,6 тыс. – старше трудоспособного возраста. За последние семь лет численность пожилых людей в Татарстане выросла на 18,7%, или на 155,6 тыс. человек.

Практически каждый пожилой житель Татарстана получает меры социальной поддержки, установленные на федеральном и республиканском уровнях. За восемь месяцев 2019 года на оказание всех мер поддержки граждан пожилого возраста направлено более 4 млрд рублей, в том числе на социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством − 3,8 млрд рублей.

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