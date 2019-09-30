Строители завершат ремонт на дороге Большое Афанасово – Нижнекамск

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). 2 и 3 октября, в среду и четверг, при благоприятных погодных условиях завершится ремонт дороги на участке от Покровского храма до кольца на Чистопольской. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



В связи с работой тяжелой техники проезд для машин будет закрыт. В качестве объездной водители могут использовать дорогу по Чистопольской и Индустриальной.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ремонт участка трассы Нижнекамск – Чистополь около населенного пункта Большое Афанасово проходит в рамках национального проекта.

Стоимость работ – 96 млн рублей, из которых 86,4 млн рублей – средства, выделенные из федерального бюджета. На эти деньги в нормативное состояние будет приведен участок протяженностью 3,6 км. Здесь уложат новый слой асфальта, построят пять новых дождеприемных колодцев, искусственные неровности и новые тротуары.

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