В Заинском районе новый творческий сезон открылся с представления новых коллективов

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В микрорайоне Мирный города Заинска состоялось открытие нового творческого сезона, передает «Заинск-информ».



Знакомство зрителей с творческими коллективами городского дома культуры состоялось по-новому. Ведущие праздника Дворник и Специальный корреспондент водили зрителей по творческим улицам – «Кукольный театр», «Вокальная», «Инструментальная», «Танцевальная», «Зарубежная», «Театральная» и «Финальная».



Программа выступлений была разнообразной, состояла из новых ярких номеров. Перед каждым коллективом стояла задача — привлечь как можно больше участников, ознакомить их со своим творчеством и продемонстрировать работу своего коллектива.



Концерт состоялся при участии творческих коллективов – народного театра марионеток «Мальвина», детской вокальной студии «Кнопочки», инструментального кружка, вокального ансамбля «Гармония», фольклорного ансамбля «Ивушка», хореографического ансамбля «Конфетти», этно-фольклорного кружка «Калинушка».

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