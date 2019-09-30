В Альметьевске легким джазовым драйвом и национальными мотивами завершилась «Культурная среда»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Альметьевске состоялось подведение итогов «Культурной среды», которое прошло в духе светских музыкальных мероприятий. Нотки в атмосферу праздника добавляли легкая джазовая музыка и национальные мотивы, сообщает пресс-служба главы района.



Проект начал свою работу в 2016 году. «Культурная среда» стала востребованной у жителей и гостей Нефтеграда с первого сезона. Творческий и масштабный проект полюбился своим разнообразием программ: «100 дней Нового года», «Снежный фреш», «Зеленый фитнес», «Уличные театры», «Зимняя культурная среда» и др.



События «Культурной среды» проходили в парке, на пляже, Каскаде прудов, площади Нефтяников, парке «Здоровье» и на территории других общественных пространств города.



На площадках за это время выступили профессиональные и самодеятельные художественные коллективы города и района, писатели и поэты, оркестры, ансамбли, художники, танцоры, артисты театра, кавер-группы, спортсмены, аниматоры и приглашенные популярные артисты республики. В программе также проходили мастер-классы по различным видам искусств, интерактивы, танцевальные баттлы.



Начальник Управления культуры Гузель Пайдуллина подчеркнула, что «Культурная среда» дает альметьевцам большие возможности раскрыть свой творческий потенциал и развивать свои способности.

Директор благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин вручил благодарственные письма и сертификаты творческим коллективам, организациям и руководителям сельских клубов. Обратившись к причастным к празднику, он пожелал развивать и предлагать новые проекты и формы взаимодействия, уметь быть востребованными среди населения и создавать качественный культурный комфорт.

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