Проект создания элитных поселков в Нижнекамском районе вошел в шорт-лист национального конкурса

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Сельское поселение из Нижнекамского района вышло в финал национального конкурса муниципальных стратегий. Высокую оценку заявке дали эксперты – члены жюри, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Имена победителей станут известны 28 октября в Санкт-Петербурге – на форуме стратегов. За победу Нижнекамский район поборется с поселениями из Вологодской и Липецкой областей.



По словам руководства района, Каенлинское поселение сейчас представляет собой «спальный район» для работников крупных промышленных предприятий. В десяти населенных пунктах слабо развита социальная инфраструктура, есть проблемы с сельским хозяйством.



Стратегия, вошедшая в финал российского конкурса, была разработана с целью решить проблемы. Большинство пунктов в ней запланировано на ближайшие два года.



Власти планируют создать здесь точку притяжения для отдыха и бизнеса.



Сельское поселение разделят на две части: на элитные коттеджные поселки, которые построят в Каенлах, Бороке, Красном Боре, Новом Минькино, Березовой гриве, и площадки для развития фермерских хозяйств, которые будут располагаться в Байданкино, Байгулово, Малых Ерыклах, Тубе, Уськах.



Конкретные шаги уже запланированы. На территории поселения решили открыть бойню (в связке с потребкооперативом «Нижнекамский»), козью ферму на тысячу голов, туристический маршрут, банк, МФЦ с начальной школой, детским садом и ФАПом в селе Борок. Для коттеджных поселков разработают мастер-план, в Каенлах улучшат общественные пространства, а водопроводные сети реконструируют.

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