В Бугульме с успехом прошли «Большие гастроли» Рыбинского драмтеатра

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Актеры Рыбинского драматического театра в рамках программы «Большие гастроли» отыграли десять спектаклей в Бугульме, из них шесть – для детей, пишет «Бугульминская газета».



Директор Рыбинского театра Ирина Петрова рассказала, что артисты впервые побывали в Бугульме – с целью культурного обмена по программе «Большие гастроли». Гостей особенно впечатлили вкусные булочки и гостеприимство жителей.



Актеры представили бугульминцам спектакли «Красавец-мужчина», поставленный на грант Министерства культуры РФ, «Варшавскую мелодию», пьесу современника Юрия Полякова «Как боги» и детскую пьесу «Как Кощей на Василисе женился».





«Эти постановки очень любят наши зрители», – поделилась директор театра, которая также считает, что актеры должны много гастролировать.

«Только в случае, когда работают для другого зрителя, они растут и развиваются», – отметила Ирина Петрова.



Актеры играли по три спектакля в день – задача выполнимая, но трудная. Поэтому программа гастролей составлена так, что пока одни на сцене, у других пауза на восстановление эмоциональных и физических сил. Больше всего энергии и времени артисты отдали детям.

Юным бугульминцам спектакль «Как Кощей на Василисе женился» очень понравился: они смеялись в голос, указывали персонажам, где прячутся другие герои, подтанцовывали и аплодировали от души.

До открытия театрального сезона, которое состоится в ноябре, у бугульминцев также есть возможность побывать на спектаклях камышинского и салаватского театров.

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