Бугульминский дзюдоист завоевал «серебро» на всероссийских соревнованиях в Великом Новгороде

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Бугульминский спортсмен Вениамин Кочетков в составе сборной Татарстана завоевал «серебро» на всероссийских соревнованиях по дзюдо, которые состоялись в Великом Новгороде, пишет «Бугульминская газета».

Всероссийские соревнования по дзюдо на Кубок председателя Следственного комитета РФ были посвящены памяти юных героев Отечества и сотрудников следкома, погибших при исполнении служебного долга. В состязаниях участвовали 87 юных спортсменов в возрасте до 15 лет.



15 команд из Пензы, Краснодара, Самары, Ногинска, Пскова, Тюмени, а также Татарстана и других населенных пунктов поборолись на татами центральной спортивной арены «Спорт-Индустрия».



Сборная Татарстана показала отличный уровень мастерства, завоевав третье общекомандное место. Первое место заняли борцы из Краснодара, второе – тюменские дзюдоисты.



Спортсмен бугульминской спортивной школы «Юность» Вениамин Кочетков в личном зачете в весовой категории 73 кг стал серебряным призером соревнований.

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