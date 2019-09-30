Зеленодольцы вывезли более 500 мешков мусора с первой осенней уборки города

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Зеленодольске стартовал месячник по санитарной очистке и благоустройству территории города. Во время первого субботника привели в порядок свои территории работники 30 предприятий и организаций города. Они вывезли более 500 мешков мусора. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».



Самое активное участие в уборке города приняли сотрудники завода имени Горького, Зеленодольской центральной районной больницы и управляющей компании «Жилкомплекс».



Дважды в год – весной и осенью – департамент жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольского района обращается к предприятиям и организациям с призывом принять посильное участие в наведении порядка и чистоты.



И. о. руководителя департамента ЖКХ Илья Грузков сообщил, что весной этого года во время санитарной очистки на субботники и средники выходили не менее 12 тыс. зеленодольцев в день. В результате было вывезено 1,2 тыс. кубометров мусора.

На городском пляже, который начал работать в прошлом году, сбоев с вывозом мусора не было, прилегающие зеленые территории очищались своевременно. Однако места захоронения находятся в плачевном состоянии. Для ликвидации свалок на городском и гаринском кладбищах также традиционно организуются субботники, все кладбища поделены на секторы. Однако, по словам Ильи Грузкова, объем работ настолько большой, что на четвертый год реализации убрана только половина.

Также в рамках проекта для озеленения города проводятся мероприятия по посадке саженцев. В прошлом году посадили 506 деревьев, заготовленных лесничеством и лесхозом, в этом сезоне планируется посадка сорока елей.

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