Новая программа поддержки предпринимателей РТ стартует 3 октября

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Минэкономики Татарстана запустило новую программу поддержки представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба ведомства.

Мера предполагает предоставление представителям бизнеса субсидий на уплату процентов по кредитам, выданным банками. Максимальный размер субсидии на получателя составляет 10 млн рублей в год.

«Уникальность программы состоит в полном возмещении затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам — то есть 100%-ное субсидирование процентной ставки», — говорится в сообщении ведомства.

Предпринимателю остается выплатить только «тело» кредита. Прием заявок на получение поддержки стартует 3 октября. Участвовать в программе могут представители МСП, УК и резиденты промпарков и площадок, а также экспортно-ориентированные компании и субъекты МСП, производственные площадки расположены на территории режимного объекта.

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