Нападающий «Ак Барса»: Поздравляю Даниса Зарипова с 1200-м матчем — не всем игрокам такое под силу

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ, Артур Шипилов). Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко назвал сегодняшнюю игру команды в матче против нижнекамского «Нефтехимика» не самой лучшей, несмотря на победу 3:2.

«Не самая наша лучшая игра, но мы забросили больше шайб, чем соперник. Жесткая игра с обеих сторон, но и дерби татарское, все хотели победить. Они играли в тело, и мы отвечали тем же. Однако мы пропускали контратаки, и нужно исключить этот элемент в дальнейшем», — поделился Фисенко.

Также он поделился своим отношением к достижению Даниса Зарипова — 1200 матчей в российских чемпионатах: «Поздравляю его, не всем это удаётся. Пусть продолжает в том же духе. Не уверен, что доберусь до такой же отметки, всё-таки Данис — выдающийся игрок и не всем это под силу».

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