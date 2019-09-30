Андрей Педан о третьей заброшенной шайбе за сезон: Я просто оказываюсь в нужное время в нужном месте

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник «Ак Барса» Андрей Педан прокомментировал третью заброшенную шайбу за сезон. За весь прошедший розыгрыш Кубка Гагарина он забросил всего две.

«Я просто оказываюсь в нужное время в нужном месте. Закрываю вратаря и какой-нибудь отскок залетает. Рад, что моя шайба помогла выиграть сегодня», — поделился хоккеист.

Также он проанализировал сегодняшнюю игру с «Нефтехимиком», отметив слабые и сильные стороны казанцев в матче: «У нас были потери при выходе из зоны, мы позволяли „Нефтехимику“ многое, поэтому много силовых приемов. Но мы начали проще играть в своей зоне, стали проводить больше времени в чужой, создавать моменты и реализовывать их».

Вдобавок он отметил настрой команды: «Предыдущие результаты нас не расслабляют, для нас важна победа в каждой игре, и неважно какой в ней счёт — 7:0 или 1:0. Дополнительная мотивация — сделать так, чтобы вратарь сыграл на ноль. Наша задача — помочь ему в этом».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.