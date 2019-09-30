Исследователи музыки со всего мира соберутся на конгресс в Казани

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Со 2 по 5 октября в столице Татарстана пройдет IV Международный конгресс Общества теории музыки, который объединит более ста музыковедов из России, США, Китая, Литвы, Швейцарии, Нидерландов, Германии, Италии, Франции, Австрии, Болгарии, Румынии, Беларуси и Казахстана.

Организует конгресс Казанская консерватория имени Жиганова вместе с Московской консерваторией имени Чайковского при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. На открытии события перед его участниками 2 октября в Малом зале Казанской консерватории выступят ректоры обоих музыкальных вузов Рубин Абдуллин и Александр Соколов.

В рамках мероприятия предусмотрена работа «трех секций, посвященных вопросам изучения новейшей музыки, терминологии в музыкальных исследованиях, а также проблемам понятий в смежных науках – искусствоведении, культурологии, лингвистике, литературоведении и других».

На следующий день, 3 октября, помимо секций пройдут семинары-практикумы в Институте дополнительного профессионального образования и презентация журнала «Вестник СПБГУ. Искусствоведение», после которого состоится общее собрание Общества теории музыки, отмечает пресс-служба консерватории.

Завершится же этот день концертом «Страницы музыкальной классики» в ГБКЗ имени С. Сайдашева. В программе – выступления Рубина Абдуллина (орган), хора студентов Казанской консерватории под управлением заслуженного деятеля искусств России Владислава Лукьянова, симфонического оркестра под управлением Евгения Афанасьева. Солистами будут лауреат международных конкурсов – трубач Николай Винтер из Москвы, сопрано Екатерина Лейдер и органист Карина Горбанова.

Весь день 4 октября участники конгресса будут выступать с докладами, а заключительным его мероприятием 5-го числа станет круглый стол в Малом зале Казанской консерватории.

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