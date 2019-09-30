Жителей Татарстана приглашают принять участие в конкурсе «Открытый мир. Инвестиции в будущее»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Жителей Татарстана начиная с 14-летнего возраста приглашают принять участие в стартующем вскоре конкурсе «Открытый мир. Инвестиции в будущее».

Как отмечают организаторы мероприятия, конкурс нацелен на «содействие экономической интеграции молодежи в жизнь страны и развитию молодежного предпринимательства, продвижение в обществе идей расширения сферы социальной ответственности бизнеса, формирование предпринимательской среды нового поколения, нацеленной на создание безопасного, комфортного и справедливого жизненного пространства будущего».

Предпочтительные направления проектов, которые могут быть выдвинуты на конкурс, – малый бизнес, организация удаленной работы, работы, не требующей длительных трудозатрат, почасовая, творческая и другие виды работ, доступные без необходимости длительного приобретения специальных знаний (возможно краткосрочное обучение, в том числе и онлайн).

Кроме того, предложения конкурсантов должны отличать высокая востребованность результатов производимых товаров и услуг на рынке, масштабируемость и тиражируемость, доступность для участия, а также минимальный размер стартового капитала.

Предусмотрены номинации для малых городов и сельских поселений, для инвалидов и пенсионеров, по организации кооперации, по инновациям в образовании, по инновационным проектам без границ.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться и заполнить регистрационную заявку на сайте страна2-0.рф. Получив сообщение о прохождении регистрации на указанную при регистрации электронную почту, отправить заявку.

Конкурс включает два этапа, их условия публикуются на соответствующем сайте. Отборочный заочный этап по сбору и регистрации заявок и проектов в соответствии с номинациями конкурса продлится с 20 октября 2019 года по 20 января 2020-го. Оценка проектов будет проводиться с 25 января по 15 февраля 2020-го, а подведение итогов первого этапа – с 20 по 25 февраля. Его победителями станут авторы 50 лучших проектов, которым и предстоит стать участниками второго этапа.

С 1 марта по 1 апреля состоятся подготовка проектов и их представление на конкурс. С 3 по 18 апреля будут организованы оценка и защита проектов, а также подведение итогов. Очно-заочный второй этап пройдет в Москве – в формате интерактивных видеопрезентаций с последующей церемонией награждения.

Победители и лауреаты конкурса во всех номинациях будут удостоены почетных дипломов и станут приоритетными проектами, представляемыми в рамках международного форума «Открытый Мир» за рубежом.

Организует проект межрегиональная молодежная общественная организация «Молодой мир» при поддержке Комиссии по общественной безопасности и народной дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, Национального института развития Отделения общественных наук РАН и других структур.

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