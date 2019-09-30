В Казани улица Аделя Кутуя останется частично перекрытой до середины ноября

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Казани до 15 ноября текущего года продлили ограничение движения транспорта по участку улицы Аделя Кутуя. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение исполкома города сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Движение транспорта ограничено по ул. Аделя Кутуя на участке от пр. Альберта Камалеева до дома № 57 по пр. Победы», – напоминает пресс-служба.

Причиной перекрытия движения являются работы по ремонту улично-дорожной сети.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», изначально предполагалось, что улица Аделя Кутуя будет частично перекрыта с конца июля до 15 августа, но затем действие ограничения было продлено.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.