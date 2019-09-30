Движение по улицам Советская и Липатова частично ограничили в Казани

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Казани на время частично ограничили проезд транспорта по улицам Советская и Липатова. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение исполкома города сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

До 31 октября окажется перекрыто движение по улице Советская в районе дома № 18 и по улице Липатова в месте ее пересечения с улицей Советская.

«Это связано с проведением работ по прокладке трубопровода», – отмечается в сообщении мэрии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в столице РТ на месяц перекрыли часть улицы Космонавтов и почти на два года продлили ограничение движения транспорта по улице Рахматуллина.

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